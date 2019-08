Hevige brand vernielt twee tuinhuizen, ook woningen beschadigd Hans Verbeke

03 augustus 2019

20u33 70 Wevelgem De brandweer repte zich zaterdagavond om zeven uur naar de Kafhoek in Moorsele. Daar was brand ontstaan in of aan een tuinhuis achter een rijwoning. Niemand raakte gewond maar de schade is wel aanzienlijk.

De brand ontstond achter een woning van een gezin met drie kinderen dat goed gekend is bij de politiediensten. Nu en dan moet er tussengekomen worden omdat er moeilijkheden zijn. Zaterdagavond liep echter een verrassende oproep binnen voor het adres in kwestie. Er woedde een felle brand. De hulpdiensten repten zich ter plaatse.

Ergste vermeden

Bij het aanrijden zagen de blussers al van ver een dikke zwarte rook opstijgen. Toen ze arriveerden, sloegen de vlammen metershoog de lucht in. “Een buurvrouw opende aan de zijkant van haar woning een poortje waardoor we snel tot bij de vuurhaard konden”, zegt officier Dirk Vens van de hulpverleningszone Fluvia. “Het blussen verliep vlot: in een mum van tijd kregen we de situatie onder controle. Belangrijk is dat we er in slaagden om overslag naar de woningen te vermijden. Beiden liepen slechts beperkte schade op. Het tuinhuis waar de brand ontstond, ligt volledig plat, bij de buren blijft nog het geraamte van het tuinhuis over.”

Oorzaak onbekend

Hoe de brand is ontstaan, moet nog blijken. Alleen de drie kinderen van het gezin waren thuis toen het begon. De ouders waren niet ver uit de buurt. De kinderen werden veiligheidshalve meegenomen door de politie. In de omgeving valt te vernemen dat er al vaker problemen waren met de ouders. “Velen van ons vermoedden dat er ooit iets serieus zou gebeuren. Maar aan een brand hadden we eerlijk gezegd niet gedacht.”