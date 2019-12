Het Kerstbal lokt bijna 1.500 fuivers Maxime Petit

De 70ste editie van het Kerstbal is een groot succes geworden, want een kleine 1500 mensen vonden op kerstdagavond de weg naar de Cortina. Er werd tot in de vroege uurtjes gedanst in een uitgelaten sfeer. Dit keer pakte de organisatie uit met een nieuw concept. De XXL-tent werd geschrapt, maar in de plaats werd de vipruimte uitgebreid. De formule sloeg aan ook al waren er zo’n 1.000 bezoekers minder dan vorig jaar. De studentenclub Moeder Wevelgemse had met die terugval rekening gehouden omdat er dit keer alleen duurdere tickets beschikbaar waren. Het is nog niet beslist of dat uitgebreid vipconcept eenmalig was of de extra tent volgend jaar weer opgezet wordt op de parking om meer fuivers te mobiliseren.