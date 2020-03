Heffing op bedrijfsbelasting twee maanden uitgesteld voor Wevelgemse bedrijven Alexander Haezebrouck

27 maart 2020

16u37 0 Wevelgem Wevelgem stelt de gemeentelijke belasting op bedrijven twee maanden uit. Normaal zou die belastingbrief vanaf deze week naar alle bedrijven in Wevelgem gestuurd worden. Die belasting levert Wevelgem jaarlijks 300.000 euro op.

Het gaat om een belasting die afhangt van de bedrijfsoppervlakte van de ondernemingen. “Die bedraagt ofwel 75 euro ofwel 150 euro”, zegt schepen van Financiën Lobke Maes. “Met dit uitstel gaan we in op de oproep van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers om zo’n specifieke belastingen zoveel mogelijk uit te stellen. Op die manier kunnen we de Wevelgemse bedrijven wat extra ademruimte geven in deze moeilijke tijden door de coronacrisis. Wat alle andere facturen en belastingen betreft, zal de financieel directeur onderzoeken in welke mate een snelle invordering aangewezen is.” Ondertussen werkt het gemeentebestuur ook aan een regeling zodat voor allerlei geannuleerde reservaties, kampen, markten… geen facturen uitgestuurd worden. “Eventuele terugbetalingen worden behandeld, zo snel en efficiënt als het mogelijk kan in deze drukke coronatijden”, besluit Lobke Maes.