Heel wat lopers aan start van Alpro Leiemarathon Christophe Maertens

22 september 2019

13u56 0 Wevelgem Wevelgem was zondag de startplaats van de Alpro Leiemarathon. Er kon worden gelopen over een afstand van 5, 10, 21 en 42 kilometer. “Het is een supersucces”, aldus de voorzitter.

“Er waren 1.500 voorinschrijvingen, maar we ontvingen vandaag nog zeker 600 daginschrijvingen extra, voor zowel de 5, 10, halve en hele marathon”, zegt voorzitter Timon Dejonghe. “In totaal zijn we met 2.000 volwassenen en daar komen nog eens 300 kinderen bij. Het is een supersucces, we zijn volop aan het groeien. We zitten met een heel professioneel team. In tegenstelling tot vroeger, wanneer we moesten gaan bedelen om sponsors, komen die nu zelf naar ons toe. We doen dus mee met de grote.”