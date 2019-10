Hamburgerzaak Burgemeesters parodieert controversiële reclamecampagne Bicky Burger Maxime Petit

09 oktober 2019

19u31 0 Wevelgem Vanaf donderdag hangt er in hamburgerzaak Burgemeesters in Wevelgem een parodie op de reclamecampagne van Bicky Burger aan de muur. Die toonde hoe een man zijn vrouw slaat omdat ze met een fake Bicky naar huis kwam. bij Burgemeesters draaien ze de rollen gewoon om.

Op die parodiecartoon is te zien hoe een vrouw haar man in de wurggreep neemt omdat ze geen hamburgers wil halen bij Burgemeesters. Zaakvoerder Arie Maillard vindt de commotie die er ontstond na de reclame van Bicky Burger overdreven. “Laten we allemaal wat verdraagzamer zijn en niet alles te serieus opnemen”, voegt hij er meteen aan toe. “De reclame was komisch bedoeld en zet toch niet aan tot partnergeweld. Als een man zijn vrouw slaat omdat ze met een valse Bicky thuiskomt, dan ligt de fout toch bij die man en helemaal niet bij het hamburgermerk? De grappige cartoons van vroeger waarop vrouwen op mannen kloppen met een deegrol zijn toch ook sociaal aanvaard en stonden toch ook nooit ter discussie?”

“Neen, ik snap niet dat de politiek zich ook gaat moeien in de hetze en dat al meer dan 300 mensen een klacht indienden. Hebben zij dan echt niets beter te doen? Mensen houden marsen voor pakweg een beter milieu en voor meer verdraagzaamheid en dan liggen ze wakker van dergelijke zaken. Onbegrijpelijk”, vindt Maillard. Vanaf donderdag hangt hij daarom een cartoon op in zijn zaak met de omgekeerde rollen. Gemeentegenoot Bjorn De Pauw stond in voor de tekening die nu ook op de Facebookpagina van Burgemeesters prijkt. “Die prent is ludiek bedoeld”, aldus de uitbater van de hamburgertent. “Er is al zoveel drama in de wereld. Laat ons daarom veel relativeren in het leven en nog veel meer hamburgers eten”, besluit hij met een knipoog.