Hamburgerrestaurant pakt uit met ‘coronaburger’: “Als je er echt ziek van bent, heb ik wel een veldbedje staan” Alexander Haezebrouck

28 februari 2020

15u23 0 Wevelgem Het hamburgerrestaurant Burgemeesters in Wevelgem pakt uit met een ‘Coronaburger’. “Ik heb een sausje gemaakt op basis van Coronabier en steek er ook kroepoek bij”, vertelt zaakvoerder Arie Mailliard die op deze manier ludiek wil omgaan met de wereldwijde coronacrisis.

Het hamburgerrestaurant serveert burgers die genoemd zijn naar huidige of voormalig burgemeesters, vaak met een ludieke verwijzing ernaar in de bereiding van de hamburger. “Klanten vragen me wel eens om een hamburger van een of andere (ex-) burgemeester te maken”, vertelt zaakvoerder Arie Mailliard. “Onlangs zei iemand waarom ik geen coronaburger maakte. Ik vond het eerst geen goed idee, tot ik op het internet een zekere Alfonso Corona vond. In 1966 was hij burgemeester van Mexico City. Daarna heb ik me op het recept gegooid. Ik ben erin geslaagd om een sausje te maken op basis van Coronabier waarin je de Corona echt goed smaakt. Ik wou ook nog een verwijzing hebben naar China waar het virus voor het eerst is uitgebroken. Daarom heb ik kroepoek tussen de hamburger gestoken. En klaar is kees”, lacht Arie. We hebben de Coronaburger zelf geproefd en moeten toegeven, het is een aanrader. Je smaakt het bier en de kroepoek past er verrassend goed bij.

“Blijf allemaal eens rustig”

Arie wil met zijn ludieke actie vooral de wereldwijde angst die er nu heerst doorprikken. “Ik heb een goeie Chinese vriend die wijn komt leveren bij mij. Hij levert ook aan veel Chinese restaurants en hij merkt dat mensen door dat virus niet meer naar de Chinees durven gaan eten. Dat is toch niet meer normaal? Er is wereldwijde paniek, maar er sterven jaarlijks veel meer mensen aan de gewone griep dan dat er nu al aan het coronavirus zijn gestorven. Daarom mijn oproep. Doe normaal, blijf rustig en eet een hamburger. En stel dat je toch ziek wordt van mijn coronaburger, dan heb ik altijd nog een veldbedje klaar staan”, lacht Arie.