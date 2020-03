Haal je maaltijden af of laat ze thuis bezorgen, #SamenTegenCorona: ontdek hier de initiatieven uit Wevelgem Alexander Haezebrouck

17 maart 2020

11u02 5 Wevelgem Door de verplichte sluiting tot 3 april toont de horeca zich in deze coronatijden van zijn creatiefste kant. Wij helpen graag een handje om de takeaway- en levermogelijkheden in uw gemeente onder de aandacht te brengen. Zelf nog een goeie tip? Stuur ons een mailtje naar leiestreek@hln.be

Kip & Co: takeaway en levering

De zaakvoerders van Kip & Co langs de Kortrijkstraat hebben hun gepland verlof van deze maand uitgesteld door de coronacrisis. Ze blijven open en hun kip aan het spit zal telkens klaar zijn tussen 8 uur en 9 uur. Andere bereidingen zullen tegen 7.30 uur klaar zijn. De dagschotels verschillen dag per dag en variëren van 5 tot 7 euro. Bestellen kan op 056/41.13.11

Cateraar Nammielicious: takeaway en levering

Bij Nammielicious in de Roeselarestraat hebben ze door de coronamaatregelen heel wat feestjes en evenementen moeten annuleren. Maar ze blijven wel beschikbaar voor takeway op afspraak en leveren gratis aan huis in Wevelgem, Gullegem, Lauwe en Moorsele. Nammielicious heeft zijn gezonde dagschotels aangevuld met gewone dagschotels. Die dagschotels variëren van dag per dag. Zo bieden ze woensdag hutsepot met braadworst aan en donderdag boomstammetjes met bloemkool en gebakken krieltjes. Bestellen kan op het nummer 0472/81.23.23, via hun chatvenster op Facebook of via nammielicious@gmail.com

Kaas- en delicatessenzaak Mi KaaZa: takeaway en levering

De kaas- en delicatessenzaak Mi Kaaza in de Stationsstraat biedt zijn producten met 15 procent korting aan in plaats van Joyn-punten. Om de klanten wat te verspreiden zijn de openingsuren aangepast en zijn ze open vanaf 9 uur tot 13.30 uur en van 15 uur tot 18 uur. Klanten kunnen één per één de winkel binnen gaan. Bestellen kan op 0476/66.89.29.

Saladbar Lunette: takeaway en levering

Sandwich- en saladbar Lunette in de Marktstraat blijft open voor takeaway en levert ook aan huis. Hun kaart varieert van belegde bruine boterhammen tot slaatjes, quiches, soep en wraps. Ze vragen om de bestellingen voor 9 uur door te geven. Lunette levert gratis aan huis vanaf 15 euro in Lauwe, Menen, Rekkem, Wevelgem, Moorsele, Gullegem, Bissegem, Heule en Kortrijk centrum. Bestellingen kunnen via 0477/62.19.87.

Hamburgerzaak Burgemeesters: takeway en levering

Zaakvoerder Arie Mailliard van de hamburgerzaak Burgemeesters langs de Brugstraat in Wevelgem maakte eerder al een ‘coronaburger’ met een sausje op basis van Coronabier. Toen kon er nog gelachen worden met het virus, maar ook voor Burgemeesters is de situatie op dit moment serieus geworden. Bij Burgemeesters kan je zowel afhalen als eten thuis laten leveren. Bestellen kan online op de website of via 0472/06.01.87.

Frituur De Vlasser: takeaway en levering

Ook bij frituur De Vlasser in de Bankstraat in Gullegem kan je frietjes afhalen en wordt er aan huis geleverd. Tot en met zondag krijg je ook een korting van 5 procent bij je online bestelling. Online bestellen kan via www.frituur-de-vlasser.be. Om recht te hebben op je korting vul je bij de kortingscode ‘frituurdevlasser’ in. Je kan ook telefonisch bestellen op 0491/084806.

Koffiehuis De Hofnar: takeaway en levering

Bij koffiehuis De Hofnar in de Koningin Fabiolastraat blijft afhalen mogelijk en wordt aan huis geleverd. Ze plaatsten een bestellijst op hun website waarop je taarten, chocolade en koekjes kan bestellen. De winkel zelf zal enkel open zijn op vrijdag en zaterdag tussen 15 uur en 17 uur, tenzij België volledig in lockdown gaat. Bestellen kan op 056/42.00.26

Broodjeszaak Yummy: takeaway

Bij Broodjeszaak Yummy langs de Menenstraat kan je nog steeds je broodjes afhalen. De openingsuren zijn aangepast. Nu is de zaak open van dinsdag tot vrijdag vanaf 6.30 uur tot 15 uur en op zaterdag van 8 uur tot 16 uur. De uitbaters vragen om op tijd je bestelling telefonisch door te geven via het nummer 056/29.33.20. Spelen op de Lotto blijft ook mogelijk.

Broodjeszaak Babs: takeaway

Voor de zaakvoerders van broodjeszaak Babs in de Vanackerestraat in Wevelgem is het puzzelen, aangezien de kinderen thuis zijn. Toch blijven ze te uwer beschikking. De winkel zal wel vanaf woensdag pas openen om 10 uur. Bestellingen kunnen per sms doorgegeven worden aan Barbara, die vraagt om dat ruim op voorhand te doen zodat zij een vlotte bediening kan garanderen. Bestellen kan op 0468/12.82.02.

Hamburgerzaak Burgies: takeaway

Bij de hamburgerzaak Burgies in de Kortrijkstraat blijft afhalen mogelijk. De openingsuren blijven ook ongewijzigd. De zaakvoerders vragen om telefonisch te bestellen om wachtrijen te vermijden. Dat kan op 056/49.77.28 of 0468/10.24.84.

Pastazaak Al Dente: takeaway

Bij de pastazaak Al Dente in de Kortrijkstraat kan je nog steeds je favoriete pasta’s afhalen. De openingsuren blijven voorlopig ongewijzigd. De zaakvoerders vragen om telefonisch te bestellen om wachtrijen te vermijden. Dat kan op 056/32.65.63 of 0475/40.65.57