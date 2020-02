Grootvader (74) samen met kleinzoon (27) terecht voor inbraak in dierenasiel LSI

05 februari 2020

15u34

Bron: LSI 0 Wevelgem Een 74-jarige man uit Wevelgem en zijn 27-jarige kleinzoon zaten woensdag samen op het beklaagdenbankje van de rechtbank in Kortrijk. Ze moesten zich verantwoorden omdat ze op 19 januari 2019 bij dierenasiel De Grensstreek in Rekkem (Menen) een tijgerkat stalen. De drugsverslaafde kleinzoon bleek wel nog meer op zijn kerfstok te hebben.

Onder invloed van drank en drugs was I.M. tussen halfweg 2018 en eind 2019 aan lagerwal geraakt. Op 26 juli 2018 brak hij samen met Jelle B. uit Wevelgem binnen in een leegstaande woning en ging er met een flatscreen televisietoestel vandoor. Het toestel werd voor verkocht voor cocaïne. Op 19 januari 2019 trok I.M. vervolgens met zijn grootvader naar het dierenasiel. Zijn eigen hond was in beslag genomen maar de grootvader zag tot zijn eigen grote verbazing dat hij over het hek klauterde en met een tijgerkat terugkeerde. Diezelfde dag brak I.M. in het appartement van een vriend in om er te slapen. Halfweg november tenslotte zwaaide hij bij zijn grootouders met een mes en bleek hij in bezit van vier wapens. De openbare aanklager vorderde voor I.M. een celstraf van 15 maanden en een boete. “Ik ben ondertussen clean en werk. Ik heb me volledig herpakt en alles met mijn ouders en grootouders bijgelegd”, aldus de twintiger. Zijn grootvader hoopte er zonder straf vanaf te komen. Vonnis op 4 maart.