Grootmoeders Koffie winnaar van Het Streekproduct 2019 in Zuid-West-Vlaanderen “We hebben zelf wat campagne gevoerd, toch komt dit helemaal onverwacht” Alexander Haezebrouck

18 september 2019

06u00 0 Wevelgem Grootmoeders Koffie uit Gullegem heeft de eerste stemronde in Zuid-West-Vlaanderen gewonnen in de zoektocht van HLN en de Vlam naar hét streekproduct van Vlaanderen. Grootmoeders Koffie zit nu samen met vijftien andere streekproducten uit Vlaanderen in de laatste definitieve stemronde. “Dit is heel mooi nieuws, we kregen ook véél leuke reacties van mensen die gestemd hebben”, vertelt zaakvoerder Patrick Hanssens.

Het verhaal en het product van Grootmoeders Koffie uit Gulegem heeft u duidelijk geraakt. Ze haalden het in de eerste stemronde met maar liefst 225 stemmen meer dan de tweede in de stand, Lukken uit Lo-Reninge. “We hebben uiteraard ook zelf wat campagne gevoerd via onze sociale media”, vertellen zaakvoerders Patrick Hanssens, echtgenote Vinciane Pattyn en zoon Nicolas. “Ook via e-mail hebben we gecommuniceerd naar klanten over onze website. We hebben trouwens heel lovende reacties gekregen over het artikel dat is verschenen en veel mensen lieten ook weten dat ze effectief gestemd hadden. Zo liet iemand ons ook nog weten dat ze gestemd hadden, én dat ze onze koffie al jarenlang dag in dag uit drinken. Heel leuk om te horen natuurlijk. Toch hadden we niet verwacht dat we deze eerste stemronde zouden winnen, voor ons is deze actie nu al geslaagd.”

‘le café avec la petite grand-mêre’

Het ontstaan van het familiebedrijf Grootmoeders Koffie waarin ambachtelijk koffie wordt gebrand gaat terug naar het jaar 1935. Toen startte Nestor Hanssens met de koffiezaak. “Mijn opa was destijds vlasser, maar toen dat in elkaar zakte, zocht hij een nieuwe metier”, vertelt Patrick Hanssens. “Hij besloot zich op het branden van koffie te storten onder de naam Koffie Hanssens–Debrabandere. Nestor plaatste een oude vrouw op de verpakking als logo. Tijdens de oorlogsjaren kwamen veel Franse soldaten de grens over om koffie te kopen en ze spraken toen altijd over ‘le café avec la petite grand-mère’. Meteen was de nieuwe naam Grootmoeders Koffie geboren.”

Tweede stemfase van start, winnaar bekend eind september

In de tweede en laatste stemfase van Het Streekproduct 2019 nemen de 16 regionale winnaars het nationaal tegen elkaar op. Van woensdag 18 september tot donderdag 26 september kan je in de HLN-app stemmen op het streekproduct dat volgens jou de titel Het Streekproduct 2019 verdient. Op zaterdag 28 september maken wij de winnaar bekend in Het Laatste Nieuws, op HLN.be en in de HLN-app. Het Laatste Nieuws is in samenwerking met Vlam op zoek naar hét Beste Streekproduct van Vlaanderen. Stemmen kan via www.hln.be/streekproduct.