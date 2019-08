Groen wil nieuw circulatieplan en 12 voetbalvelden

extra bos in Wevelgem Alexander Haezebrouck

22 augustus 2019

16u33 0 Wevelgem Groen Wevelgem heeft elf punten voorgesteld die zij graag gerealiseerd zouden zien in de nieuwe legislatuur van het gemeentebestuur. “We willen uiteraard meer groen, liefst 12 extra voetbalvelden bos en het is hoog tijd voor een nieuw circulatieplan”, zegt gemeenteraadslid Lien Vanderjeugt van Groen.

“Omdat binnenkort het gemeentebestuur het beleidsplan voor de legislatuur 2020 tot en met 2025 zal voorstellen, willen wij graag onze elf pijlers voorstellen die we verankerd willen zien in dat beleidsplan van de gemeente”, zegt gemeenteraadslid Lien Vanderjeugt van Groen. “Zo is een nieuw circulatieplan nodig. “Daarin moet éénrichtingsverkeer in bepaalde straten ingevoerd worden en moet de doorstroming door de gemeente en zeker in het centrum van Wevelgem verbeterd worden. We denken daarbij aan shuttlebussen naar en op bedrijventerreinen, die kunnen de druk op de N8 verminderen. Ook de fietsinfrastructuur moet aangepakt worden, waar mogelijk moeten vrijliggende fietspaden aangelegd worden, we pleiten voor een fietsbrug tussen Gullegem en Wevelgem, vrachtverkeer weren bij het begin en het einde van de schooldag en het invoeren van fietszones.” Groen wil ook 12 voetbalvelden meer bos in Wevelgem de komende zes jaar. “De open ruimte die er is, moet ook behouden blijven. Verder wil groen wijkbudgetten invoeren waarbij burgers zelf kunnen beslissen over wat er moet gebeuren in hun wijk. Groen wil ook graag het label van kindvriendelijke gemeente halen en lokale handel stimuleren door startende ondernemers te helpen. Verder vraagt de partij om verenigingen pro-actief te ondersteunen en bewoners te begeleiden om hun woning duurzaam te renoveren. Welk van deze voorstellen in het beleidsplan belandt, valt af te wachten. Wevelgem wordt bestuurd door CD&V, die een absolute meerderheid heeft.