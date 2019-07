Gratis optreden van Karree Konfituur in Park Wevelgem voor Vlaamse Feestdag Alexander Haezebrouck

09 juli 2019

18u38 0

Woensdagavond op 10 juli kan je in het gemeentepark van Wevelgem vanaf 20 uur terecht voor een optreden van Karree Konfituur om de Vlaamse Feestdag te vieren. De Nederlandstalige groep, die uit zes bandleden bestaat, combineert pop met kleinkunst met invloeden van hiphop, reggae en rock en folk. Toegang tot het optreden in het gemeentepark is volledig gratis en wordt georganiseerd door de Culturele Raad Wevelgem.