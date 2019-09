Golem uit hout zoekt nieuwe thuis AHK

03 september 2019

De Golem die gemaakt werd tijdens Bockor Rock in het gemeentepark in Wevelgem kan niet blijven staan in het park. De Golem was een initiatief van kunstenaarscollectief SYL (Support Your Locals) en was een enorm succes. Met gedumpt hout maakten ze een bouwwerk van maar liefst 5 meter hoog, 3 meter breed en 7 meter diep. We krijgen het niet over ons hart om hem af te breken en ook de vele inwoners van de gemeente hopen hem te kunnen behouden”, zegt Brecht Carton. Daarom zoekt SYL nu een nieuw onderkomen voor hun golem. Als je een plaatsje hebt, dan kun je dat laten weten aan het kunstenaarscollectief via syl.wevelgem@gmail.com.