Goed nieuws nadat speler KSV Moorsele positief testte: “Alle andere spelers zijn negatief”



Alexander Haezebrouck

01 september 2020

20u12 0 Wevelgem Alle spelers van A en de B ploeg van KSV Moorsele werden maandag getest op het coronavirus nadat één speler vorig weekend positief testte. “Alle spelers van de A ploeg hebben negatief getest, ook bij de B-ploeg hebben we nog geen weet van positieve testen”, zegt voorzitter Koen Roelandt opgelucht.

Even was er paniek bij KSV Moorsele dat volop in de voorbereiding is voor het nieuwe seizoen. Vorig weekend testte een speler van de B-ploeg positief op het coronavirus. Hij liet zich testen nadat hij zich ziek voelde. Bij KSV Moorsele lieten ze maandag alle spelers en staf van de A en de B ploeg testen op het virus. “Tot nu toe zijn alle testen negatief”, zegt voorzitter Koen Roelandt. “We wachten nog op de resultaten van drie spelers van de B-ploeg maar hebben ook daar goede hoop op. De matchen die gepland stonden kunnen dus gelukkig zonder problemen doorgaan.” Bij KSV Moorsele proberen ze de verspreiding zo veel als mogelijk tegen te gaan. Zo zijn de spelers ook onderverdeeld in vier groepen om zich om te kleden in de kleedkamers. De positief geteste speler verblijft momenteel in thuisisolatie.