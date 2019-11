Gezocht: twee katten van vermoorde Jill Himpe (36), weggelopen na het drama VHS

12 november 2019

18u02 0 Wevelgem De zussen van Jill Himpe, de 36-jarige vrouw die een week geleden door haar ex-partner om het leven werd gebracht in Aalbeke, zijn op zoek naar twee katten die toebehoorden aan het slachtoffer. De dieren zijn weggelopen na het drama. “We willen hen graag terug, want ze zijn het enige wat we nog hebben van Jill”, klinkt het.

Juulke en Victor, zo heten de twee katten die gezocht worden. “Na het overlijden van mijn zus moesten wij de katten van Jill en mama elders onderbrengen”, zegt Loïs. Een andere optie was er niet, vermits de woning tijdelijk verzegeld moest worden. “Die avond zijn er twee dieren ontsnapt.” De poezen waren op dat moment ondergebracht bij de andere zus van Jill, in de Bieststraat in Wevelgem. Loïs lanceerde inmiddels op Facebook een oproep aan de Wevelgemnaars. “We zouden dankbaar zijn, mocht iedereen eens kunnen kijken in garages, tuinhuisjes en andere plekken waar Juulke en Victor zich zouden kunnen ophouden.” De zussen en mama van Jill hopen dat de dieren weer opduiken. “Ze zijn het enige wat we nog hebben van haar.”