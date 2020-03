Gezin en liefjes van kinderen keren alle acht besmet terug van skireis: nu twee weken samen uitzieken in quarantaine Alexander Haezebrouck Peter Lanssens

04 maart 2020

21u10 0 Wevelgem In Wevelgem zijn maar liefst acht personen besmet geraakt met het coronavirus. Het gaat om een gezin dat is teruggekeerd van een skireis uit Noord-Italië. Ze stellen het allemaal goed, slechts enkelen vertonen lichte symptomen.

Het gezin ging met de kinderen en partners skiën tijdens de Krokusvakantie. Eens terug voelde één van hen zich plots niet goed. De vrouw liet zich voor de zekerheid controleren op het nieuwe coronavirus. Vandaag bleek ze besmet te zijn.

Meteen werden alle andere familieleden gecontroleerd op het virus. Nu blijkt dat ze allemaal besmet zijn teruggekeerd uit Italië. Het gehele gezin moet nu twee weken lang samen in quarantaine verblijven.



Eén van de besmette mensen is leerkracht lager onderwijs in de Wijnbergschool, een basisschool in Wevelgem en ging de afgelopen dagen lesgeven in de school. De directie stuurde vanavond een communiqué rond naar de ouders. De school raadt aan niet zieke kinderen en personeel aan om alert te blijven bij symptomen.

Ook enkele andere gezinsleden gingen de afgelopen dagen werken. Het Agentschap Zorg en Gezondheid is bezig met een contactonderzoek. Zij gaan na met wie de mensen de afgelopen dagen allemaal in contact zijn gekomen.