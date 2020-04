Gewestwegen overgedragen aan gemeente Wevelgem Alexander Haezebrouck

09 april 2020

17u15 0 Wevelgem Enkele gewestwegen zijn overgedragen aan de gemeente Wevelgem. Concreet gaat het over de Vanneputstraat in Gullegem en de Sint-Elooiswinkelstraat, de Meerlaanstraat, De Heerweg, de Warandestraat en Ter Poperenweg in Moorsele

Het overdragen van de gewestwegen is er gekomen op vraag van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld). Het gaat om wegen die louter een plaatselijke functie hebben en mogen dus voortaan ingedeeld worden bij de gemeentewegen. Het is nu aan de gemeente Wevelgem om ervoor te zorgen dat de wegen in goede staat worden gebracht. Het Vlaamse Gewest geeft hiervoor wel een investeringssubsidie van 296.035 euro.