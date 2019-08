Gestolen chihuahua na vijf maanden weer thuis, met dank aan alerte dierenarts uit Roubaix Hans Verbeke

10 augustus 2019

17u13 50 Wevelgem Melanie Buyssens (32) is zielsgelukkig. Ruim vijf maanden geleden gingen inbrekers er bij haar thuis niet alleen vandoor met wat spullen van beperkte waarde maar ook met Jules, haar zeven jaar oude chihuahua. De vrouw had de hoop al opgegeven om Jules ooit nog terug te vinden. “Maar plots was daar dat telefoontje van een dierenarts uit Roubaix, met verlossend nieuws. Jules was er binnengebracht in haar praktijk, door een koppel dat zich verdacht gedroeg.”

Komende nacht slaapt Jules, de chihuahua van zelfstandig thuisverpleegster Melanie Buyssens, voor het eerst in bijna zes maanden weer in z’n vertrouwde omgeving. Het hondje werd eind maart meegenomen door inbrekers die de woning van Melanie tijdens een avondje uit overhoop haalden. “De juwelen zonder waarde, de frisdrank, het waspoeder en nog wat spullen die ze meenamen, maakten me niks uit”, vertelt de vrouw. “Maar dat Jules ook verdween, brak mijn hart. En toen het vele zoeken niks opleverde en de weken voorbij gingen, verloor ik de hoop. Jules werd een herinnering.”

Verdachte Armeense familie

Vrijdag verscheen plots een Frans telefoonnummer op de smartphone van Melanie. “Meer dan eens zelfs”, zegt de vrouw. “Ik dacht aan een grap, maar toen voor de zoveelste keer van op dat zelfde nummer gebeld werd, nam ik toch op. Een vrouw stelde zich voor als dierenarts in Roubaix. Ze vroeg of ik misschien de eigenares was van een chihuahua die verdwenen was. Een Armeense familie had die binnengebracht bij haar, omdat hij nogal hardnekkig hoestte. Toen de dierenarts mij een foto doorstuurde, zag ik meteen dat het om Jules ging. Ik wist met mijn blijdschap geen blijf.” De dierenarts uit Roubaix had onraad geroken omdat de Armeense familie niks kon antwoorden over de vragen die ze hen stelde over de chihuahua. Onder het mom van verder onderzoek kreeg ze de familie zo ver dat ze het hondje bij haar achterlieten. Toen ze weg waren, las ze de chip uit en kwam ze bij mij terecht.”

Smerig pand met graffiti op de voordeur

Samen met een oom ging Melanie vrijdag haar hondje ophalen in Roubaix. “Jules herkende me meteen en we waren beiden door het dolle heen”, zegt ze. “Intussen voelt hij zich alweer helemaal thuis. Het is duidelijk dat hij tevreden is om terug te zijn in z’n vertrouwde nest. Net als zijn baasje, overigens. Jules is niet vermagerd maar zijn vacht blinkt niet meer zoals voorheen. Hij is ook gewond aan één van zijn voorpootjes. Maar dat komt allemaal in orde. Van dat hardnekkige hoesten heb ik tot dusver niks gemerkt. En zijn eerste nacht hier - bij m’n moeder omdat ik weg moest en ‘m niet alleen wou laten - is rustig verlopen.” Melanie wil graag weten waar Jules al die maanden verbleven heeft. “De Armeense familie liet bij de dierenarts een adres achter, in Rijsel. Opzoekingswerk leert dat het gaat om een smerig pand met graffiti op de voordeur. Ik gruwde toen ik het zag. We hebben die informatie doorgespeeld aan de politie, mogelijk leidt ze naar de inbrekers die hier toesloegen.” De jonge vrouw heeft voor Jules, die nu vanzelfsprekend extra verwend wordt, overigens nog een primeur in petto. “De inbraak gebeurde net op de avond dat ik m’n eerste date had met mijn huidige vriend. Hij heeft Jules nog nooit gezien. Ik ben benieuwd hoe mijn hondje zal reageren op hem.”