Geparkeerde auto perte totale, van aanrijder geen spoor Alexander Haezebrouck

28 juli 2020

14u20 0 Wevelgem In de Koningin Fabiolastraat in Gullegem ontdekte Ann-Sophie Seynaeve maandagmorgen tot haar grote ontsteltenis dat haar blauwe Citroën Berlingo perte totale werd gereden. Van de aanrijder geen enkel spoor. “Enkel de buren hebben een klap gehoord, maar niemand heeft iets gezien”, vertelt Ann-Sophie.

Ann-Sophie wou maandagmorgen omstreeks 7.40 uur met haar blauwe Citroën Berlingo naar het werk vertrekken toen ze plots opmerkte dat één kant volledig stuk gereden was. “Ik had mijn auto zoals zo vaak geparkeerd in de straat”, vertelt Ann-Sophie. “Enkel de buren hebben tussen 5 en 6.30 uur een klap gehoord. Van de aanrijder is geen spoor. Brokstukken van mijn auto lagen tot vier huizen verder. Maar van een andere auto vonden we niets. Een buurtbewoner had ons maandagmiddag gemeld dat hij een ferm beschadigde auto had zien staan. Maar toen wij ter plaatse gingen kijken, was die auto alweer weg natuurlijk. Ik vind dit echt schandalig. Ik heb mijn auto nodig om te gaan werken. Nu moet ik proberen met de fiets te gaan of andere mensen vragen om me te voeren. Het is hier trouwens schering en inslag. Er gaat geen week voorbij of iemand is zijn spiegel afgereden of er is schade aan een geparkeerde auto. Ze vlammen hier voorbij, en niemand doet er iets aan.”