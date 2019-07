Georgische winkeldief riskeert 37 maanden cel LSI

01 juli 2019

15u56

Bron: LSI 0 Wevelgem 37 maanden effectieve celstraf. Met die zware straf hoopt de openbare aanklager in Kortrijk een 47-jarige stelende Georgiër duidelijk te maken dat hij niet kan blijven winkeldiefstallen plegen om zijn drugsverslaving te financieren. Sinds 24 februari verblijft hij in de cel.

Op die dag kon Giorgi D. aan warenhuis Delhaize in Wevelgem opgepakt worden. Hij probeerde er met flessen whisky onder zijn jas de kassa te passeren maar kon betrapt worden. In een poging te vluchten, duwde hij een kassierster weg. Toen de uitbater haar ter hulp schoot, zwaaide D. dreigend met een fles. Uiteindelijk kon hij toch overmeesterd en opgepakt worden. Hij liep al tien eerdere veroordelingen voor diefstallen op.

Uit verder onderzoek bleek dat D. ook verantwoordelijk was voor winkeldiefstallen in warenhuizen Colruyt en Okay in Izegem, Kortrijk, Bissegem (Kortrijk), Ici Paris XL in Kortrijk en Kruidvat in Oudenaarde. Vonnis op 12 juli.