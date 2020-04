Gemeenteraad uitgesteld en zal voor het eerst volledig digitaal doorgaan Alexander Haezebrouck

10 april 2020

14u11 0 Wevelgem De gemeenteraad in Wevelgem stond normaal vanavond (vrijdag) gepland maar is uitgesteld. De gemeenteraad zal voor het eerst in haar geschiedenis volledig digitaal zijn, en gaat door op 24 april.

In vele steden en gemeenten zijn de gemeenteraden door de coronamaatregelen geannuleerd. In Wevelgem willen ze de gemeenteraad toch laten doorgaan en dus onderzoeken ze op welke manier ze de gemeenteraad volledig digitaal kunnen laten doorgaan. “Op 15 april houden we een eerste test met alle gemeenteraadsleden”, zegt burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V). “Als er dan nog technische problemen zijn, dan kunnen we die tijdig oplossen.” De gemeente onderzoekt ook nog hoe ze ervoor kunnen zorgen dat ook de pers de gemeenteraad kan bijwonen, om de openbaarheid van het bestuur te garanderen.

Bloemenmarkt afgelast, maar bloempje aan huis blijft

De Bloemenmarkt is dit jaar dan wel afgelast door de coronamaatregelen. Het gemeentebestuur houdt er zich wel aan om zoals altijd met een bloempje langs te gaan bij bewoners van de woonzorgcentra. “Zeker in deze tijd, waarbij ze geen bezoek mogen ontvangen, kan een warm gebaar extra waardevol voor hen zijn”, klinkt het. De bloempjes zullen deze keer geleverd worden aan de woonzorgcentra. Het gemeentebestuur zal de bloemen dit jaar dus niet overhandigen op de kamer van de bewoners. Ook de personeelsleden van de woonzorgcentra zullen een bloempje ontvangen.