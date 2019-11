Gemeenteraad nu ook live te beluisteren Alexander Haezebrouck

12 november 2019

17u23 0 Wevelgem In Wevelgem kan je de gemeenteraad vanaf nu ook live beluisteren via de website van de gemeente. De gemeenteraad werd al opgenomen en je kon die opnames enkele dagen na de gemeenteraad ook herbeluisteren, nu kan je dus ook live mee volgen.

De gemeenteraad live beluisteren kan via de website gemeenteraad.wevelgem.be. Op de tweede vrijdag van elke maand kan je vanaf nu via die website live afstemmen op de gemeenteraad vanaf 18.30 uur. Daarnaast kan je net als vroeger ook enkel dagen later de gemeenteraad opnieuw herbeluisteren. Je kan ook kiezen welke agendapunten je wil horen en welke specifieke tussenkomsten van raadsleden. Je kan ook per agendapunt de stemming en beslissing terugvinden. Voor wie wil weten hoe zijn of haar favoriet raadslid gestemd heeft op de verschillende agendapunten kan dat ook doen via ‘samenstelling raad’.