Gemeentepark in Wevelgem krijgt EK-dorp: “Volg alle matchen van Rode Duivels” Peter Lanssens

04 februari 2020

06u45 0 Wevelgem Na een geslaagd WK-dorp in 2018 komt er deze zomer nu een EK-dorp in het Gemeentepark van Wevelgem. Waar je op een breedbeeldscherm van 25 vierkante meter sowieso de groepsmatchen van de Rode Duivels op 13 juni tegen Rusland, op 18 juni tegen Denemarken en op 22 juni tegen Finland volgt. Je kan in Duivels Park ook al de opener tussen Italië en Turkije live volgen.

Supporters kunnen na de groepswedstrijden daarna de Rode Duivels hopelijk nog vier matchen zien schitteren om uiteindelijk, wie weet, EK-winst te pakken en geschiedenis te schrijven. De organisatie van Duivels Park blijft in handen van Frederic Van Asten van café ’t Bankske, Jean-Marc Rousseau van De Mythe, Jan Declercq van Het Middenstandshuis en Filiep Vanwolleghem en Benoit Verstraete van supportersclub Wevelgemse Duivels.

Gratis toegang

Belangrijk om weten: de toegang tot Duivels Park blijft gratis. De WK-editie in 2018 was een groot succes, want het Gemeentepark van Wevelgem liep toen vaak vol. De verwachting is dat er ook nu veel belangstelling zal zijn. In 2018 ging de opbrengst van 2.500 euro van Duivels Park naar het Wevelgemse G-voetbal. Deze keer gaat de opbrengst naar het Rode Kruis in Wevelgem. “Want het Rode Kruis zet veel vrijwilligers in tijdens Duivels Park, terwijl ook andere verenigingen altijd op hen kunnen rekenen”, zegt Benoit Verstraete. “Het Rode Kruis verleent verder hulp aan slachtoffers van rampen en zorgen voor preventieve hulpverlening op plaatsen waar een ernstig ongevallenrisico bestaat”, aldus Verstraete. Ook voorzien in Duivels Park: drankstandjes, foodtrucks, een vip-dorp en heel wat randanimatie met dj’s. Ambiance verzekerd, komende zomer in het Gemeentepark.