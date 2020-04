Gemeentebestuur schenkt zo’n 1.000 bloemen aan bewoners en personeel woonzorgcentra Alexander Haezebrouck

27 april 2020

16u40 0 Wevelgem Het gemeentebestuur van Wevelgem schonk maandag zo’n 1.000 bloemen aan bewoners en personeelsleden van de Wevelgemse woonzorgcentra. “We doen dit elk jaar, maar dit jaar krijgen ook de personeelsleden een bloempje vanwege deze uitzonderlijke tijden”, zegt burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V).

Het gemeentebestuur schenkt in de tweede helft van april elk jaar een bloemetje aan haar rusthuisbewoners naar aanleiding van de jaarlijkse Bloemenmarkt. De Bloemenmarkt is vanwege de coronacrisis afgelast. “Toch houden we er ons aan om alle bewoners een bloempje te bezorgen”, zegt burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V). “Zeker in deze tijd, waarbij ze geen bezoek mogen ontvangen, is een warm gebaar als dit, extra waardevol. We kunnen ze deze keer niet zelf tot bij hen op de kamer brengen, maar hebben ze aan de woonzorgcentra afgeleverd. Deze keer schenken we ook alle personeelsleden een bloempje. Als dank voor de extra zware inspanning die zij leveren in deze coronatijden.”