Gemeente wil Deken Jonckheerestraat herinrichten in ‘de stijl van een Amerikaanse campus’ AHK

19 februari 2020

07u55 0 Wevelgem De gemeente Wevelgem werkt samen met de intercommunale Leiedal een plan uit om de Deken Jonckheerestraat volledig te hernieuwen en te ontharden. Er wordt nog een ontwerper aangesteld om de ideeën van de gemeente concreet te maken.

Het nieuwe deel waar de Deken Jonckheerestraat loopt moet een grote groenzone worden met her en der gebouwen. Een beetje zoals de Amerikaanse universiteitscampussen. Dat is toch wat het gemeentebestuur voor ogen heeft. In de allereerste fase zal de straat onthard worden. De gemeenteraad keurde al een afsprakennota goed en stelde een ontwerpteam, afkoppelingsdeskundige en veiligheidscoördinator aan. Maar het gaat voorlopig nog om een idee, klinkt het bij het gemeentebestuur. Het wordt een werk van lange adem. Het hele project zal een miljoen euro kosten, de gemeente kan rekenen op een subsidie van 250.000 euro via Vlaanderen. Tegen 2022 moeten de plannen helemaal uitgewerkt zijn.