Gemeente Wevelgem steunt elke Wevelgemse actie voor Warmste Week met 125 euro Alexander Haezebrouck

19 september 2019

14u40 4 Wevelgem De gemeente Wevelgem heeft een subsidiereglement uitgewerkt voor alle geregistreerde Wevelgemse acties voor de Warmste Week. “Nu de Warmste Week in Kortrijk zo dicht bij ons wordt georganiseerd gaan we per actie 125 euro extra subsidiëren”, zegt burgemeester Jan Seynhaeve.

Om die subsidie van 125 euro te krijgen, moet je actie wel officieel geregistreerd zijn en moet ze uiteraard ook plaatsvinden. De subsidie kan aangevraagd worden op de website van de gemeente Wevelgem, via het O-formulier of via een gewone projectsubsidie-aanvraag. “Ongeacht wat het goede doel ook mag zijn, alle acties krijgen 125 euro extra. Bij het invullen van je subsidieformulier vermeld je best wel duidelijk wat je precies organiseert, waar, wanneer en voor welk goed doel”, besluit burgemeester Seynhaeve. De subsidie van 125 euro per Wevelgemse actie werd in de jongste gemeenteraad goedgekeurd.