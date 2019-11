Gemeente ruimt achtergelaten fietsen op AHK

08 november 2019

De gemeente Wevelgem voert een opruimingsactie uit van achtergelaten fietsen aan de fietsenstallingen op de Nieuwe Markt en in de Stationsstraat ter hoogte van het station. Er staan op dit moment te veel fietsen in de fietsenstallingen die niet meer gebruikt worden. Die nemen de plaats in van fietsen die wel nog gebruikt worden. Daarom zullen de achtergelaten fietsen door de dienst Openbare Infrastructuur en Mobiliteit tussen 8 en 22 november de achtergelaten fietsen opruimen. De inwoners die willen vermijden dat hun fiets weggenomen wordt, hebben twee weken de tijd om hun fiets uit de stalling te verwijderen. Er wordt ook een affiche op de fietsenstalling gehangen om de opruimingsactie kenbaar te maken. Als alternatief voor de fietsenstalling voorziet de gemeente langs beide kanten een tijdelijke mobiele fietsenstalling.