Gemeente legt wegenwerken stil nadat aannemer start zonder vergunning AHK

09 januari 2020

Een aannemer was donderdagmorgen in de Bissegemstraat in Gullegem begonnen met voorbereidende werken voor nutswerken. Alleen heeft de gemeente nog geen vergunning voor die werken. “We waren niet op de hoogte dat ze al zouden starten en hebben daar nog geen vergunning voor”, zegt schepen van mobiliteit Lobke Maes (CD&V). “Daarom hebben we besloten om die werken meteen stil te leggen. Ook om de bewoners van de Bissegemstraat leed te besparen. Er zullen in de toekomst wel nutswerken doorgaan in de Bissegemstraat. Maar we willen die pas laten uitvoeren wanneer de werken in de Koningin Fabiolastraat afgerond zijn.” Op het kruispunt van de Koningin Fabiolastraat, de Kleine Ieperstraat en Bergelen wordt op dit moment een rotonde aangelegd om de verkeerssituatie veiliger te maken. Die werken werden aangevat in november, zeven maanden lang is er geen doorgaand verkeer mogelijk. De werken moeten klaar zijn tegen eind juni.