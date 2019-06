Gemeente kent vergunning toe voor waterpark in Vijverhof voor komende zomer Alexander Haezebrouck

06 juni 2019

14u07 0 Wevelgem De gemeente Wevelgem heeft de zaakvoerder van het Vijverhof een omgevingsvergunning gegeven voor zijn plannen met de site, wel enkel voor deze zomer. De zaakvoerder wil er een kabelbaan voor wakeboarders en een waterpark neerpoten. “Na de zomer zullen we de impact op de buurt evalueren”, vertelt burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V).

De plannen van zaakvoerder STephane Fievez van het Vijverhof om een kabelbaan en een waterpark neer te poten in het Vijverhof stootten op heel wat protest van buurtbewoners. Zij dienden tientallen bezwaren in en vreesden vooral dat hun anders zo rustige buurt overstelpt zou worden met lawaai en erg veel verkeer van bezoekers. Fievez die ook zaakvoerder is van Ice Mountain in Komen diende een omgevingsvergunningsaanvraag in. Dat werd onderzocht en nu geeft de gemeente Wevelgem hem dus die vergunning, zij het voor slechts één zomer tot en met 30 september. Fievez wil op de vijver een kabelbaan installeren voor wakeboarders en waterskiërs. Daarnaast wil hij ook een aquapark bouwen met een opblaasbaar pretpark op het water. “Op die manier kan de zaakvoerder deze zomer zijn plannen doorvoeren, en kan de impact op de omgeving na deze zomer geëvalueerd worden”, zegt burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V). “Als de zaakvoerder in de toekomst zijn project wil verder zetten, dan zal hij sowieso een nieuwe aanvraag moeten indienen.” Wanneer het aquapark precies klaar zal zijn is nog niet duidelijk. De zaakvoerder is uiteraard tevreden met de beslissing maar wil pas later communiceren over zijn concrete plannen. De buurtbewoners zijn ontgoocheld in deze beslissing. Zij richtten de groep ‘Red uw buurt’ op en gaven al te kennen in beroep te gaan tegen deze beslissing.