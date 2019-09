Gemeente investeert bijna twee miljoen in omgeving en sportinfrastructuur rondom nieuw zwembad AHK

20 september 2019

15u18 0 Wevelgem De gemeente Wevelgem investeert 1.115.170 euro in de omgevingswerken van het nieuwe zwembad ‘De Zwemkom’. Dat gaat over een nieuwe parking, rioleringswerken en omgeving. Daarnaast investeren ze ook nog eens ruim 800.000 euro voor heraanleg atletiekpiste rond het voerbalveld en een beachvolleybalveld.

Naast de verwezenlijking van het nieuwe zwembad ‘De Zwemkom’ dat zo’n 10 miljoen euro kost en eind 2020 af moet zijn, investeert de gemeente nog eens zo’n twee miljoen euro in de omgeving van de site. “Daarin zit de aanleg van de parking, rioleringswerken en de aanleg van de omgeving rond het zwembad”, zegt schepen van openbare werken Stijn Tant. “De huidige parking wordt volledig vernieuwd. Er komen 82 plaatsen, waarvan 4 plaatsen voor mensen met een beperking. Voor de parking zorgen we ook voor een parkeerdetectiesysteem. Zo zullen er drie borden zijn langs verschillende routes naar het zwembad die zullen aangeven hoeveel parkeerplaatsen nog vrij zijn op de parking. Ook als de parking volzet is, zal dat meegedeeld worden op de borden. Ook voor de fietsers komt er en overdekte fietsstalling voor 44 fietsen en een standplaats voor bakfietsen. Er wordt een vrijliggende fiets- en voetgangerstoegang voorzien, en ook de eerste aanzet voor de sportboulevard wordt gegeven. Die zal op termijn de hele sportsite doorkruisen.” De werken aan de nutsleidingen starten volgend jaar in januari, de rioleringswerken in februari. De werken moeten afgerond zijn wanneer ook het zwembad klaar is, tegen november 2020.