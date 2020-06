Gemeente en scholengroep kopen klooster en bijhorende tuinen aan Alexander Haezebrouck

24 juni 2020

18u55 0 Wevelgem De gemeente Wevelgem en de scholengroep Scholen aan de Leie waar ook het nabijbijgelegen Sint-Pauluscollege van uitmaakt gaan het klooster en de bijhorende tuinen langs de Deken Jonckheerestraat aankopen. Hiermee komt een einde aan een decennialang kloostergemeenschap in Wevelgem.

De acht zusters die er nog verbleven zijn ondertussen al elders gehuisvest en de gemeente kreeg enkele maanden terug dat de congregatie van de zusters van Liefde van Heule het pand willen verkopen. De gemeente koopt het pand nu samen met de scholengemeenschap Scholen aan de Leie iets vroeger dan gepland aan. “Deze aankoop valt te plaatsen in ons masterplan waarbij we de Deken Jonckheerestraat willen ontharden dat ondertussen goedgekeurd is en binnen de drie jaar zal uitgevoerd worden”, zegt burgemeester Jan Seynhaeve. “Het klooster zelf is nog in een goede staat en kan voor verschillende doeleinden gebruikt worden. Uiteraard door het Sint-Pauluscollege, maar evengoed voor de tekenacademie of burelen, noem maar op. De precieze indeling moeten we nog bekijken.” Het klooster met de tuinen is in totaal zo’n 3.000 vierkante meter groot. Een aankoopprijs wil de gemeente nog niet bekend maken. “We moeten het eerst nog l aten schatten, maar we hebben er alle vertrouwen in dat dat goed komt”, zegt burgemeester Seynhaeve (CD&V). Met de verkoop verdwijnt zo een decennialange traditie van een kloostergemeenschap in Wevelgem.