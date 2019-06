Geesteszieke man (37) bekoopt aanval op agent met zijn leven

Hans Verbeke

12 juni 2019

14u11

Bron: Eigen berichtgeving 302 Wevelgem In de Nachtegaalstraat in het West-Vlaamse Wevelgem heeft een inspecteur een 37-jarige man neergeschoten die een collega-agent aanviel met een schroevendraaier. De neergeschoten man, Sammy C., is inmiddels aan zijn verwondingen bezweken. De aangevallen agent liep steekwonden op in de halsstreek en het aangezicht, hij verkeert niet in levensgevaar.

De dertiger had voordien zijn moeder en een verplegend team bedreigd. Agenten met kogelvrij vest kwamen ter plaatse voor een eventuele colloquering, waarop de dertiger de trap afstormde en hen meteen bedreigde met een schroevendraaaier. De inspecteurs spoten pepperspray in zijn gezicht en leidden de man naar buiten, maar konden hem niet ontwapenen. Ondanks de irritatie aan zijn ogen als gevolg van de pepperspray haalde de man uit met de schroevendraaier. Een inspecteur liep verwondingen op aan zijn aangezicht en de halsstreek, net boven zijn kogelvrij vest. Diens collega aarzelde niet en loste één schot.

Voortuintje



Een vier maanden zwangere buurtbewoonster hoorde het schot. “Ze keek onmiddellijk naar buiten en zag het slachtoffer neervallen in het voortuintje van de buren”, zegt haar vriend, die zelf niet thuis was op het moment van de feiten. “De man was in de borststreek geraakt. Het was onmiddellijk duidelijk dat hij er heel erg aan toe was. Mijn vriendin is fel geschrokken maar intussen is ze wat gekalmeerd. Maar dat het tafereel nog lang op haar netvlies gebrand zal staan, is een feit.”

In shock



Sammy C. werd ter plaatse gereanimeerd en vervolgens naar het AZ Groeninge in Kortrijk gebracht. Daar bezweek hij even later aan zijn verwondingen. De aangevallen politie-inspecteur is ernstig gewond, maar verkeert niet in levensgevaar. De Nachtegaalstraat werd plaatselijk afgesloten voor het verkeer en het parket kwam ter plaatse. “We zijn allemaal in shock”, zegt woordvoerder Tom Janssens. “De politie kwam naar hier met de bedoeling om de situatie in alle rust af te handelen, maar het is vreselijk uit de hand gelopen. Dit is erg voor alle betrokken partijen.” Het Comité P zal nu een onderzoek voeren naar de omstandigheden waarin het vuurwapen werd gebruikt. Er is ook een wapendeskundige aangesteld.