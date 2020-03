Geen overrompeling op markt in Wevelgem, één pas geopend kraam start met thuisleveringen Alexander Haezebrouck

18 maart 2020

12u23 1 Wevelgem De markt in Wevelgem deze voormiddag was één van de laatste markten die nog open mocht gaan voor de nieuwe maatregelen vanaf 12 uur ingaan. In tegenstelling tot andere markten, was het in Wevelgem geen overrompeling. Het fruit- en groentekraam boerde wel goed.

De Wevelgemnaren volgen de opgelegde regels goed op. Dat was duidelijk op de wekelijkse woensdagmarkt. “Hamsteren is erg egoïstisch”, vertelt een vrouw. “Ik ken iemand die nog maar twee flesjes water had voor zijn kindje, maar hij kon er nergens nog vinden. Uit noodzaak deed hij een oproep op Facebook, gelukkig leverde dat iets op. Iedereen denkt alleen maar aan zichzelf. Ik heb hier nu ook wat groenten en fruit gekocht, maar ik koop niet het hele kraam leeg.”

Bijna uitverkocht

De marktkramers vrezen een financiële ramp. “We zijn nog maar gestart in januari”, zegt marktkramer Emiel Seys van het groenten- en fruitkraam Pomme Julie. “Vandaag was zeker een goede marktdag voor ons, we zijn bijna uitverkocht. Maar deze crisis komt op z’n zachtst gezegd erg ongelegen. Mijn ouders hebben ook een kraam op de markt en we hebben onze koppen eens bij elkaar gestoken. We hebben beslist om vanaf nu groenten en fruit aan huis gaan leveren. Zelfs tot in Ieper, want we hebben veel klanten van de markt in Ieper. We gaan ons kraam zelf ook uitzetten bij ons thuis. Dat is in de Dennenlaan in Kortrijk.”