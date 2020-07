Geen bezoek meer mogelijk in twee woonzorgcentra, na opstoot coronabesmettingen Hans Verbeke

03 juli 2020

20u00 0 Wevelgem In de woonzorgcentra Het Gulle Heem en Elckerlyc is er tijdelijk geen bezoek meer toegelaten op de kamer van bewoners. De maatregel komt er na een opstoot van coronabesmettingen in de gemeente, vooral in Moorsele. “Paniek is niet nodig maar we moeten wel waakzaam blijven”, zegt burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V).



De opstoot van coronabesmettingen waarmee Wevelgem eerder deze week onverwacht in het nieuws kwam, zorgt voor ongerustheid in de gemeente. “Dat is begrijpelijk”, zegt de burgemeester. “Maar we zijn intussen alweer enkele dagen verder en het aantal besmettingen stagneert. Dat is goed nieuws maar waakzaamheid blijft geboden. We roepen dan ook op om de maatregelen te blijven volgen waar de overheid en de virologen nu al vele weken op hameren: geregeld de handen wassen, afstand houden en mondmaskers dragen op plaatsen waar de afstandsregel van anderhalve meter moeilijk of niet te realiseren is. We moeten dit echt bijven volhouden, voor onbepaalde tijd.”

Uit voorzorg

Waar aanvankelijk gemeld was dat de besmettingen zich voordeden bij enkele leerlingen en personeel van de school in Moorsele, blijkt de problematiek toch ruimer. “Er zijn ook enkele mensen van middelbare leeftijd besmet”, weet burgemeester Seynhaeve. “Maar onze gemeentelijke woonzorgcentra, het Gulle Heem in Gullegem en Elckerlyc in Wevelgem, zijn niet getroffen. Niettemin hebben we beslist om, uit voorzorg, de bezoekregeling er tijdelijk aan te passen en op die manier zoveel mogelijk risico uit te sluiten. Bezoek op de kamer is niet meer mogelijk. Van zodra de situatie het toelaat, zullen we een versoepeling aankondigen.”