Geen BAT in het park deze zomer door coronacrisis



Alexander Haezebrouck

29 juli 2020

10u09 0 Wevelgem JC Ten Goudberge heeft in samenspraak met de gemeente Wevelgem besloten om dit jaar geen BAT in het park te houden door de coronacrisis. BAT in het park zou dit weekend plaatsvinden met muzikale optredens.

Ze hadden zich bij BAT in het park voorbereid om alles zo coronaproof mogelijk te laten doorgaan. Hygiënepalen, voorschriften op houten planken, QR-codes voor registratie, banken zodat je in je eigen bubbel kon blijven, maar het heeft niet mogen zijn. De verstrengde maatregelen van de nationale veiligheidsraad na de heropflakkering van het virus in ons land, heeft ervoor gezorgd dat BAT in het park dit jaar niet kan doorgaan. Het zou de tweede editie zijn van het artistiek project. Bij de organisatie willen ze vooral jongeren niet aanmoedigen om hun bubbel groter te maken dan toegelaten is. Ook de fuiven in het najaar van JC Ten Goudberge komen in het gedrang.