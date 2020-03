Gedetineerde betrapt met drugs tijdens penitentiair verlof Alexander Haezebrouck

03 maart 2020

12u33 0 Wevelgem Een 59-jarige gedetineerde riskeert nog maar eens een gevangenisstraf omdat hij betrapt werd met drugs. Pittig detail: de man werd betrapt met MDMA tijdens zijn penitentiair verlof.

Jan W. (59) uit Wevelgem zit ondertussen al zo’n vijf jaar in de gevangenis wegens tal van drugsfeiten. De man mocht op 14 november vorig jaar even op penitentiair verlof. “Tijdens een controle in Anzegem vond de politie een kleine hoeveelheid MDMA aan bij de man”, zei het openbaar ministerie. “Dat zat verstopt een oranje doosje van Tic Tac.” De man riskeert nu nog eens een gevangenisstraf van negen maanden en een geldboete van 8.000 euro. “Hij had een proevertje gekregen van vrienden die uiteraard ook drugs nemen”, pleitte zijn advocaat. “Het ging om een zodanig kleine hoeveelheid dat ze het niet konden onderzoeken. We weten alleen dat het om MDMA gaat omdat de man dat zelf heeft gezegd. Ik vraag om een opschorting van straf.” Vonnis op 30 maart.