Gaslek blijkt vreemde geur in huis dat al tijd te koop staat VHS

28 november 2019

18u41 3 Wevelgem De brandweer rukte donderdagvoormiddag uit naar de Wittemolenstraat in Moorsele. Daar was een gaslek gemeld, maar uiteindelijk bleek het om loos alarm te gaan.

De spuitgasten werden opgeroepen rond half tien, naar een woning die al een tijd leeg en te koop staat. “In het huis is de verwarming ingeschakeld op spaarstand om vorstschade te vermijden”, klinkt het bij de brandweer. “Toen iemand van de familie deze morgen een kijkje kwam nemen, rook ze de geur en sloeg ze alarm. We hebben alles grondig gecontroleerd maar konden geen gaslek vinden.” De interventie lokte wel nogal wat bekijks in de Wittemolenstraat. Na een half uurtje konden de brandweerlui opnieuw richting kazerne.