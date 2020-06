Frituur De Vlasser slachtoffer van inbraak: daders weg met laptop, geld en vlees VHS

08 juni 2020

19u00 0 Wevelgem Simon Coopman, de zaakvoerder van de populaire frituur De Vlasser in Gullegem, is zondagnacht het slachtoffer geworden van inbrekers. “Allicht drongen ze binnen via het doorgeefluik dat ik liet installeren om mijn klanten in tijden van corona op een veilige manier te bedienen”, zegt Simon.

Hij had het eerst niet door, toen hij maandagmorgen aan zijn frituur arriveerde. Maar plots begon het Simon Coopman toch te dagen. “Toen ik het doorgeefluik van de frituur wou weghalen, zag ik dat mijn muziekbox er niet meer stond”, vertelt de man. “Meegenomen naar huis, dacht ik. Maar even later merkte ik dat ook mijn laptop verdwenen was. Toen viel mijn frank.” Bij nazicht bleek dat uit de frituur ook nog wat geld en een beperkte voorraad vlees gestolen was. “Maar schade is er niet”, zegt Simon. “Daarom denkt de politie dat de daders via het doorgeefluik zijn gekomen.”

Middag dicht gebleven

De inbraak gebeurde tussen zondag 22 uur en maandag 8 uur. Een spoor naar de dader(s) ontbreekt voorlopig. “Door de inbraak heb ik noodgedwongen een middag moeten sluiten”, zegt Simon Coopman, “uitgerekend op de dag dat de versoepelingen in de horeca van kracht worden. Maar ik ben niet bij de pakken blijven zitten en heb er alles aan gedaan om ‘s avonds toch weer klanten te kunnen ontvangen.” Het doorgeefluik is allicht geen optie meer in de toekomst. “Dat lijkt me inderdaad niet, nee. Maar het heeft in coronatijden wel z’n nut bewezen”, lacht Simon.