Freddy De Vadder dit jaar gezicht van Cyclocross Gullegem Alexander Haezebrouck

26 november 2019

20u59 0 Wevelgem Comedian Freddy De Vadder is dit jaar hét uithangbord van de derde editie van de Hexia Cyclocross Gullegem. Freddy zal te bewonderen zijn op de affiches en zal ook te horen zijn in de promospots. “We hebben altijd al iemand met een snor op de affiche gezet, deze keer wilden we een bekende man met een snor en we kwamen meteen uit bij Freddy”, vertelt Kevin Defieuw van de Cyclocross

“Op de vorige affiches prijkte telkens een onbekende man met een welgevormde snor”, vertelt Kevin Defieuw van de Hexia Cyclocross die ook schepen is in Wevelgem. “Deze keer wilden we een bekende Vlaming met een mooie snor hebben. De eerste persoon waar we aan dachten was Freddy De Vadder. We hebben hem gecontacteerd en hij wou het meteen doen.” De Hexia Cyclocross Gullegem is aan haar derde editie toe en kent een steile opmars. “Drie jaar geleden waren we nog een B-cross, maar we hadden wel 3.000 toeschouwers. Vorig jaar waren we dan voor het eerst een A-Cross en hadden we maar liefst 6.500 toeschouwers. We hopen dat toeschouwersaantal minstens te evenaren al ben je wel erg afhankelijk van het weer. De VIP-formules vliegen alvast de deur uit, dat is een goed voorteken.”

Van Der Poel opnieuw aan de start?

Vorig jaar ging Mathieu Van Der Poel met de overwinning lopen en behaalde in Gullegem zijn honderdste profzege. Of Van Der Poel dit jaar opnieuw aan de start zal staan is nog niet helemaal zeker. “Het is nog iets te vroeg om te communiceren over startnamen”, vertelt Defieuw. “De gesprekken zijn aan de gang en we hopen dat we een even sterk deelnemersveld zullen kunnen hebben als vorig jaar.” De Hexia Cyclocross gaat dit jaar door op zaterdag vijf januari en zal voor het eerst ook live uitgezonden worden op Telenet Play Sports.

Sportkamp met voormalig Belgisch Kampioen Klaas Vantornout

Ook de dagen voor de cross zal er op het terrein in Gullegem al heel wat bewegen. Vanaf maandag 30 december tot en met vrijdag drie januari kan je een sportkamp cyclocross volgen onder leiding van voormalig Belgisch Kampioen Klaas Vantornout. Op zaterdag 28 december is er vanaf 14 uur gratis kinderinitiatie. Op zondag 29 december tenslotte krijgen de recreatieve sporters de kans om het terrein met de fiets te verkennen. De dag van de Cyclocross zelf moet ook naast het terrein één groot feest worden. Zestien artiesten met onder andere Steve Tielens en Yves Segers zullen voor de sfeer in de tenten zorgen.