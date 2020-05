Foutje bij instructies: mondmaskers gemeente Wevelgem niet bestand tegen strijken LSI

16 mei 2020

14u24

Bron: LSI 12 Wevelgem Een dag nadat de gemeente Wevelgem onder de inwoners zo’n 30.000 roze mondmaskers verspreidde, blijken de bijgevoegde onderhoudsinstructies fout. De mondmaskers zijn in tegenstelling tot wat werd gemeld, niet bestand tegen strijken.

De gemeente haastte zich na klachten van inwoners al om iedereen via Facebook, Instagram of Facebook te verwittigen. Bij hoge temperaturen blijkt het roze van de maskers wel degelijk te smelten. “Wat ging er mis? Dat proberen we zo snel mogelijk te achterhalen”, klinkt het bij de gemeente.

“De mondmaskers zijn na een grote, regionale bestelling met verschillende gemeenten aangekomen”, legt burgemeester Jan Seynhaeve uit. “De productie gebeurde door twee verschillende firma’s. De ene maskers zijn in stof, de andere met een kunststoflaagje. Maar dezelfde instructies zijn bij beide leveringen gevoegd. Dat terwijl de maskers met het kunststoflaagje natuurlijk niet bestand zijn tegen strijken.” De gemeente bekijkt of eventuele overschotjes niet via het gemeentehuis ter beschikking kunnen worden gesteld.