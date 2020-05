Fitnesscentrum Pacific Gym kan veilig heropstarten, maar wacht op groen licht: “Geef ons aub een datum om naar uit te kijken” Alexander Haezebrouck

12 mei 2020

18u06 33 Wevelgem Niet alleen horecazaken, maar ook fitnesscentra hebben nog geen idee wanneer ze kunnen heropstarten. En dat begint op hen te wegen. Dimitri Buckhurst en Ann Dehaeze van Pacific Gym Wevelgem hopen dat er snel duidelijkheid komt. “We kunnen tegen een stootje, maar zouden toch graag weten wanneer de deuren weer open mogen”, zegt Dimitri.

Veel fitnesscentra kreunen onder de coronacrisis en het is nog altijd helemaal niet duidelijk wanneer ze opnieuw zullen mogen openen. Dimitri Buckhurst en zijn echtgenote Ann Dehaeze van Pacific Gym in Wevelgem slaken een noodkreet. “Geef ons alstublieft een streefdatum waar we kunnen naar uitkijken”, vertelt Dimitri. “Op dit moment hebben we geen enkel perspectief, en dat is lastig. In Nederland is al beslist dat fitnesscentra tot 1 september gesloten moeten blijven. Dat is wel héél lang, ook wij voelen de bui al hangen.” Dimitri hoopt dat niet alle fitnesscentra over dezelfde kam zullen geschoren worden. “Ik heb hier bijvoorbeeld alle ruimte om zo veilig mogelijk te kunnen werken. Ik heb genoeg plaats buiten, kan binnen voor voldoende verluchting zorgen en heb ondertussen al de toestellen op een voldoende afstand van elkaar gezet. Ik heb bijvoorbeeld ook al een familiebubbel gemaakt. Daar kunnen familieleden samen sporten in een apart zaaltje waar verschillende toestellen staan. Maar niet elk fitnesscentrum heeft die ruimte. Ik besef dat ze niet alle zaken kunnen controleren, maar ik hoop wel dat ze rekening houden met wat in je zaak mogelijk is en wat niet.”

Toestellen uitgeleend

Dimitri heeft klanten geholpen om thuis hun training voort te zetten. “Ik heb wat materiaal aan huis gebracht bij klanten die erom vroegen. Grote toestellen zoals hometrainers of looptoestellen zijn moeilijker te verplaatsen natuurlijk.” Dimitri baat Pacific Gym al uit sinds 1996 samen met zijn echtgenote Ann Dehaeze. “Wij hebben in al die jaren een buffer kunnen opbouwen, waardoor we nu nog niet in de problemen komen. We kunnen wel tegen een stootje. Maar we zouden vlak voor de uitbraak van de crisis investeringen doen, dat is nu natuurlijk ‘on hold’ gezet. Ik kan me inbeelden dat het heel moeilijk is voor mensen die nog maar pas enkele jaren bezig zijn.”