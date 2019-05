Fikse boete en dreigende sluiting voor onvergunde garagewerkplaats LSI

27 mei 2019

20u42

Bron: LSI 0 Wevelgem De drie zaakvoerders van garagewerkplaats Bernard Diesel in Wevelgem moeten van de rechter in Kortrijk een boete van 32.000 euro betalen. Ze dreigen ook de exploitatie van de site langs de Kortrijkstraat stop te moeten zetten als ze binnen de kortste keren niet in orde zijn met hun milieu- en omgevingsvergunning.

Na het vervallen van een milieuvergunning op proef bleven Bernard G. (74) en zijn zonen Bart (41) en Mario (51) uit Menen ook na februari 2016 de garagewerkplaats in Wevelgem zonder vergunning verder uitbaten. Bovendien geeft de site een slordige en wanordelijke indruk, waarbij wrakken, containers en afgedankte voertuigen in open lucht en zonder aandacht voor de opvang van lekkende vloeistoffen worden gestald. De rechter oordeelde dat het tijd was om aan die situatie een halt toe te roepen. Als het bedrijf binnen de kortste keren niet in orde is met alle vergunningen, moet het de exploitatie stoppen. Per dag overtreding moeten ze een dwangsom van 250 euro betalen.

Vader en zonen werden ook veroordeeld omdat ze op de site van een oude autoherstelplaats langs de Roeselaarsestraat in Moorslede al jarenlang illegaal schroot, olievaten, afgedankte heftrucks, tractoren, vrachtwagens, voertuigonderdelen en opslagtanks voor olie en mazout stalden. Ondanks herhaalde aanmaningen om de boel op te ruimen bleef de situatie lange tijd ongewijzigd. Een doorn in het oog ook van het gemeentebestuur, dat het autokerkhof als een echte kankerplek aanzag. Enkel onder druk van de dagvaarding is de site ondertussen grotendeels opgeruimd. De laatste resten moeten van de rechter ook opgeruimd worden. Per dag vertraging dreigt ook een dwangsom van 250 euro.

De 90-jarige eigenares van de site in Moorslede en haar kleinzoon kregen geen straf omdat ze na het overlijden van hun zoon/vader nalieten een partij autobanden op te ruimen. De autobanden uiteindelijk toch opruimen, kostte hen al zo’n 67.000 euro.