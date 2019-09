Fietsster zwaargewond bij dodehoekongeval aan oprit A19 AHK

14 september 2019

11u25 20 Wevelgem Een fietsster is vanmorgen zwaargewond geraakt bij een dodehoekongeval ter hoogte van de oprit van de A19 in Gullegem. Een buitenlandse vrachtwagenbestuurder wou vanuit de Gullegemstraat de oprit naar de A19 in de richting van Ieper oprijden toen het mis ging. Hij merkte een fietsster niet op die onder de vrachtwagen belandde.

De fietsster reed in de Gullegemstraat in de richting Gullegem. Een buitenlandse vrachtwagenbestuurder die rechtsaf de oprit naar de A19 wou opdraaien, merkte de fietsster niet op en greep haar. De hulpdiensten snelden ter plaatse en de vrouw werd bij bewustzijn maar zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Een deskundige van het parket is ter plaatse om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.