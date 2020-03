Fietsster overleeft dodehoekongeval niet aan oprit van snelweg VHS/AHK

25 maart 2020

16u50 20 Wevelgem Op het kruispunt van de Gullegemstraat met de Koningin Fabiolastraat in Wevelgem is woensdagnamiddag een fietsster om het leven gekomen bij een dodehoekongeval.

Het drama gebeurde rond 15.45 uur in de omgeving van het containerpark van Gullegem. Een fietsster en een vrachtwagen kwamen uit de richting van Wevelgem. Net voorbij de brug over de A19 reed de vrouw rechtdoor, richting het centrum van Gullegem. De vrachtwagenchauffeur, die rechts afsloeg naar de A19, had dat niet in de gaten. Het slachtoffer kwam onder het gevaarte terecht en overleed ter plaatse. Alle hulp kwam te laat. De bestuurder van de vrachtwagen bleef ongedeerd maar was in shock. Door het ongeval is de omgeving afgesloten voor het verkeer. Er is een omleiding voorzien.