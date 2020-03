Fietsster overleeft dodehoekongeval niet aan afrit van snelweg VHS/AHK

25 maart 2020

16u50 20 Wevelgem Op het kruispunt van de Gullegemstraat met oprit- en afrit van de A19 in Wevelgem is woensdagnamiddag een fietsster om het leven gekomen bij een dodehoekongeval met een vrachtwagen. “Ik hoorde haar nog roepen maar besefte meteen dat ze overleden was”, vertelt een getuige.

Het drama gebeurde rond 15.45 uur in de omgeving van het containerpark van Gullegem. Een fietsster en een vrachtwagen kwamen uit de richting van Wevelgem. Net voorbij de brug over de A19 reed de vrouw rechtdoor, richting het centrum van Gullegem. De vrachtwagenchauffeur, die rechts afsloeg naar de A19, had dat niet in de gaten. Het slachtoffer kwam onder het gevaarte terecht en overleed ter plaatse. Alle hulp kwam te laat. De bestuurder van de vrachtwagen bleef ongedeerd maar was in shock. Een jonge bestuurder die net de A19 kwam afgereden zag het ongeval gebeuren. “Ik hoorde haar nog roepen en zag hoe haar fiets werd meegesleurd”, vertelt de jongeman die samen met een vriend in een bestelwagen zat. “We zijn meteen uitgestapt, maar wisten meteen dat ze dood was. We hebben daarna meteen de hulpdiensten gebeld.” De zaakvoerder van het transportbedrijf Transports Staelens uit Ath kwam ook ter plaatse. “Mijn chauffeur heeft haar helemaal niet gezien”, vertelt hij. “Hij had net een lading gelost en was onderweg voor een nieuwe lading. Ik kan geen slecht woord over mijn chauffeur zeggen. Hij werkt al tien jaar bij ons en heeft nog nooit een ongeval gehad.” Door het ongeval was de omgeving afgesloten voor het verkeer en was de afrit van de A19 in Gullegem afgesloten voor het verkeer.

Niet eerste dodehoekongeval

Het is niet het eerste dodehoekongeval op die plaats in Gullegem. Op 14 september vorig jaar gebeurde precies hetzelfde ongeval. Ook toen raakte een fietsster onder een vrachtwagen die vanuit de Gullegemstraat de oprit naar de A19 richting Ieper wou oprijden. Het slachtoffer werd toen zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. De vrouw overleefde de klap en herstelde.