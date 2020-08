Fietspad Koningin Fabiolastraat krijgt nieuwe asfaltlaag Alexander Haezebrouck

04 augustus 2020

17u36 0 Wevelgem Het fietspad van de Koningin Fabiolastraat dat over de brug loopt, krijgt een nieuwe asfaltlaag. Daardoor wordt de hele rijweg tijdelijk afgesloten voor het verkeer. De werken moeten klaar zijn op 14 augustus. Er is een omleiding voorzien.

Het fietspad in de Koningin Fabiolastraat ter hoogte van de brug tussen Wevelgem en Gullegem is dringend aan herstelling toe. Een aannemer zal het fietspad nu voorzien van een nieuwe laag asfalt. De werken zullen gebeuren vanaf 10 augustus en moeten gedaan zijn op 14 augustus. Om de werken uit te voeren wordt de hele rijweg afgesloten voor het verkeer. Er wordt een omleiding voorzien. Wie van Wevelgem naar Gullegem rijdt, moet aan de verkeerslichten op de brug links afslaan naar de Rijksweg en over het containerpark rechts afslaan naar Gullegem. Wie van Gullegem naar Wevelgem rijdt, moet de brug niet oprijden maar de weg rechtdoor volgen in de richting van het containerpark. Daarna kan je links afslaan naar de Rijksweg en aan de verkeerslichten op de brug rechts afslaan naar Wevelgem.