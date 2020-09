Fietser grijpt gsm uit handen, getuige kan hem in bedwang houden Alexander Haezebrouck

25 september 2020

17u00 0 Wevelgem Een jongeman is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 7 maanden voor een diefstal met geweld in Wevelgem. Hij sloeg een gsm van een slachtoffer uit de handen, maar omstaanders konden hem in bedwang houden tot de politie kwam.

De jongeman pleegde de feiten op 2 februari dit jaar. Het slachtoffer stond aan een bushalte in Wevelgem te wachten met de gsm in de hand. Beklaagde kwam aangefietst en stopte. “Hij vroeg hoe laat het was aan het slachtoffer”, zei het openbaar ministerie. “Het slachtoffer keek op de gsm, op dat moment greep beklaagde de gsm uit de handen van het slachtoffer.” Het slachtoffer hield beklaagde tegen door aan zijn kleren te trekken. Een getuige die net passeerde met de auto zette zich aan de kant en snelde te hulp. Samen konden ze de dader in bedwang te houden tot de politie ter plaatse was. De jongeman gaf tijdens zijn verhoor aan dat het inderdaad een domme impulsieve beslissing was.