Familiehulp wil zorgaanbod in de streek versterken AHK

26 september 2019

17u00 0 Wevelgem Familiehulp brengt vrijdag zorginstellingen en zorgactoren rond de tafel tijdens een netwerkevent. Ze willen hiermee het zorgaanbod in de streek rond Moorsele versterken. “We willen in dialoog gaan met andere zorgpartners en zorgactoren uit onze regio”, vertelt Frans Verhegge, regiodirecteur bij Familiehulp.

“Door kennis te maken met elkaars dienstverlening willen we het bestaande zorgaanbod in deze streek meer op elkaar afstemmen en verder versterken”, zegt regiodirecteur bij Familiehulp Frans Verhegge. “Daarnaast brengen we ons eigen ruime aanbod aan thuiszorg onder de aandacht. We focussen op de taken die onze verzorgenden kunnen uitvoeren, de kostprijs en de opstart van gezinszorg. Bij Familiehulp kunnen mensen terecht voor gezinszorg, poetsdienst, oppashulp, kraamzorg, dagverzorging, karweidienst, acute zorg en avondzorg.” Het netwerkevent gaat op vrijdag 27 september door in OC De Stekke en begint om 13 uur. Er worden mocktails en desserts voorzien.

Meer over Familiehulp

Frans Verhegge