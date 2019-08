Extra politietoezicht in zone 30 in Wevelgem Alexander Haezebrouck

23 augustus 2019

14u15

Vanaf het nieuwe schooljaar zal de politiezone Grensleie (Menen, Wevelgem, Ledegem) extra toezicht houden in de zone 30 in Wevelgem. De politie doet dat in samenspraak met de gemeente. Vooral in schoolomgevingen, fietsstraten en andere zones 30 zal de politie een verscherpt toezicht houden. Ook wordt er extra gecontroleerd op foutparkeren op voetpaden en fietspaden. De gemeente wil hiermee zoveel als mogelijk de verkeersveiligheid van de zwakke weggebruiker en de schoolgaande jeugd beschermen.