Ex-werkneemster opgepakt voor brandstichting bij Cartec Packaging in Wevelgem LSI

20 juli 2020

14u45

Bron: LSI 2 Wevelgem Na een brand zondagavond bij verpakkingsproducent Cartec Packaging op de industriezone in Wevelgem is een ex-werkneemster opgepakt op verdenking van brandstichting. In het bedrijf zijn verschillende brandhaarden ontdekt.

Rond 21 uur zag een passant zwarte rook uit het bedrijfsgebouw langs de Vlamingstraat in Wevelgem komen. Hij alarmeerde de hulpdiensten die massaal ter plaatse kwamen. “Van buitenaf leek er weinig aan de hand maar het gebouw had zich al gevuld met rook”, aldus Chris Deryckere van de brandweerzone Fluvia. “We waren er net op tijd bij om de vuurhaard te blussen en de vele aanwezige rook uit het gebouw te blazen. Wordt zo’n brand niet opgemerkt dan warmt de rook zich op tot er ergens een raam springt en dan gaat het gebouw in een mum van tijd volledig in de vlammen op.”

De brandschade in het bedrijf bleef beperkt maar de rook en roet verspreidden zich over het volledige gebouw, met heel wat schade als gevolg. Een deskundige van het Kortrijkse parket kwam ter plaatse om de precieze oorzaak te achterhalen. Hij concludeerde dat er sprake was van brandstichting. Er was meer dan één brandhaard. Al vrij snel kwam een ex-werkneemster uit Zwevegem in het vizier van de politie als verdachte. Zij kon ondertussen opgepakt worden en zal met het oog op aanhouding voor de onderzoeksrechter worden geleid. Na haar ontslag kampte ze nog met een zekere wrok tegen haar ex-werkgever.

Cartec Packaging is een producent van transparante verpakkingen op maat voor de voedingsindustrie en luxeartikelen zoals snoep, chocolade, patisserie, textiel en cosmetica,… Naast de vestiging in Wevelgem is er ook een uitvalsbasis in Anderlecht.