Ex Jill (36) blijft in cel na moord, nieuw verhoor gepland

05 juni 2020

17u33

Bron: LSI 0 Wevelgem De 39-jarige ex die op 5 november zijn vriendin Jill Himpe (36) uit Wevelgem vermoordde, blijft twee maanden langer in de cel. Dat besliste de raadkamer in Kortrijk vrijdag. Binnenkort volgt een nieuw verhoor en onderzoek.

Jill Himpe reed die bewuste morgen vanuit Wevelgem met haar Peugeot naar Marke, om er Ridouan O. op te pikken. Alhoewel voor de buitenwereld de relatie op de klippen was gelopen, bleven beiden elkaar af en toe wel ontmoeten. Er was afgesproken dat Ridouan O. Jill naar Gentbrugge zou brengen voor een beurs en haar ’s avonds ook opnieuw zou gaan halen. Kort na het vertrek ontstond er in de auto evenwel discussie waarna Ridouan O. haar langs de Moeskroensesteenweg in Aalbeke (Kortrijk) in de auto vermoordde. Hij sneed het slachtoffer de keel over, reed vervolgens naar Wevelgem en dumpte daar het lichaam in de woning van haar moeder. Daarna trok hij met de wagen van het slachtoffer richting Gent, met de bedoeling zich te melden bij een advocaat. Die raadde O. onderweg echter telefonisch aan de politie te bellen om zich aan te geven. De man deed dat ook, verliet in Deerlijk de snelweg en liet zich inrekenen op de carpoolparking langs de Vichtsesteenweg. Binnenkort zal O. in bijzijn van zijn advocaat Thomas Vandemeulebroucke nog eens opnieuw verhoord worden. De advocaat verzette zich vrijdag niet tegen een verlenging van de aanhouding. Wellicht volgt nog nieuw onderzoek, onder meer over de gevolgde route tussen Marke en Aalbeke.